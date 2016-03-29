Сборная Бельгии на пути к Евро-2016 разомнется на Португалии

Сегодняшним вечером футбольные болельщики смогут увидеть одну из самых ярких товарищеских игр этой недели – Португалия будет принимать Бельгию. В силе сборной Португалии никто не сомневается, а вот сборная Бельгии подходит к Евро-2016 в ранге одного из фаворитов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Португалия – Бельгия, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.