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    Калиниченко: «Жалко украинских ребят, выступающих в России»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, который сейчас является тренером молодежной команды «Металлиста», отметил наличие политической подоплеки в невызове выступающих в России игроков в расположение сборной Украины.

    «Политическая подоплека, конечно, есть, и ее не могло не возникнуть в данном случае. С одной стороны, жалко ребят, у которых возникли проблемы из-за выступлений в российском чемпионате. С другой – они понимали, куда шли и какие могут быть последствия.

    В этой ситуации нет виноватых или правых. Такая жизнь сегодня», – считает Калиниченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.03.2016 09:12
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +4831

      neveldomha 29 марта 2016, 12:29

      Уверен, что три миллиона украинцев, работающих в России, ровно также жалеют своих несчастных сограждан.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 29 марта 2016, 12:06

      пищевики бы молчали, жалеть надо если там играют ых

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > карасевщинa 29 марта 2016, 12:21

      ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПИЩЕВИКИ, ДЕБИЛ???
      РАЗГОВОР О ХАХЛАХ

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 марта 2016, 10:48

      Интересно,что он скажет,когда завтра его самого обвинят в симпатиях к этим ребятам и выгонят из команды?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      jeremi.10 29 марта 2016, 10:17

      "В этой ситуации нет виноватых или правых" - что за вздор! Те кто смешивает политику со спортом всегда виноватые!

      14
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 марта 2016, 09:47

      Весна покажет кто где срал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > Black Giz 29 марта 2016, 11:06

      Боюсь дерьмишко то приберут со временем, и весна эта не скоро настанет

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Dos_Santos 29 марта 2016, 13:26

      Да скорее всего так оно и будет.

      0
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