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    Нойер покинул сборную Германии из-за расстройства желудка

    Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не поможет своей команде в товарищеском поединке против Италии по причине расстройства желудка. По согласованию с медицинским штабом стражу ворот был предоставлен отдых. Напомним, вчера Нойеру исполнилось 30 лет.

    Отметим, что к матчу со «скуадрой адзуррой» продолжают готовиться 20 полевых игроков и три вратаря – Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп и Бернд Лено.

    Встреча Германия – Италия состоится в Мюнхене, 29-го марта в 21:45 по московскому времени.

    Источник: DFB

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    28.03.2016 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 29 марта 2016, 07:22

      У меня такая ж фигня после пиваса)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 01:09

      Ну, это он съел что-нибудь)))

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