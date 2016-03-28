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    «Барселона» может переименовать свой стадион в честь Кройффа

    Руководство «Барселоны» на этой неделе соберется на внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться предложение болельщиков каталонской команды по переименованию стадиона «Камп Ноу» в честь Йохана Кройффа.

    Кроме того, будут рассмотрены другие предложения по этому вопросу. В частности, «Барселона» может вывести из обращения 14-й номер, под которым играл легендарный голландец.

    Напомним, Кройфф скончался от рака легких 24 марта в возрасте 68 лет.

    Источник: Sport.es

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    28.03.2016 17:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 29 марта 2016, 11:14

      Стадион - да.
      Номер 14 - можно закрепить, но когда Маска уйдет. Не дело отбирать номер у действующего игрока.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 28 марта 2016, 20:45

      Спохватились, блять. По-моему, это нужно было делать при жизни. А если при жизни не сделали, то и теперь не надо. Достаточно вывести 14 номер из обращения, поставить, быть может, какой-нибудь памятник и все. Почему легенд так начинают ценить только после смерти?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 > FCBarcelona1713 28 марта 2016, 21:14

      потому, что сейчас у них один Месси на уме

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 28 марта 2016, 18:24

      будет всяко лучше, чем Абу-Даби Бернабеу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 28 марта 2016, 18:19

      Стадион он скорее дадут в честь Месси, когда придет время.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 марта 2016, 17:57

      трибуну достаточно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      gor77 28 марта 2016, 17:40

      Неожиданно! Хотя, именно Йохан Кройфф по праву вошёл в историю двух команд: как игрок - Аякс и как тренер - Барселона!!!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 17:37

      При всех заслугах Круиффа в Барсе, называть стадион его именем должны всё-таки голландцы, ага. Не забывайте, у Барсы есть ещё Месси.

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Степашкин Вова 28 марта 2016, 19:08

      только не Барселоне. он аргентинец

      1
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