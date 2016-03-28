«Барселона» может переименовать свой стадион в честь Кройффа

Руководство «Барселоны» на этой неделе соберется на внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться предложение болельщиков каталонской команды по переименованию стадиона «Камп Ноу» в честь Йохана Кройффа.

Кроме того, будут рассмотрены другие предложения по этому вопросу. В частности, «Барселона» может вывести из обращения 14-й номер, под которым играл легендарный голландец.

Напомним, Кройфф скончался от рака легких 24 марта в возрасте 68 лет.