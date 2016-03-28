Маньяков: «В России сегодня сложно найти молодого игрока, удовлетворяющего высоким требованиям»

Глава Prof-Sport Company Александр Маньяков считает, что в России сложно найти молодого игрока, который бы удовлетворял требованиям «Спартака». Сейчас в московском клубе на просмотре находится 17-летний форвард молодежной сборной Ганы Сефас Доку.

«Мне было известно, что «Спартак» ищет в молодежную команду перспективного нападающего. В России же, к сожалению, сегодня сложно найти парнишку, который удовлетворял бы высоким требованиям. После того как селекционная служба изъявила желание обратиться к африканскому рынку, мы предложили пару кандидатур. В клубе решили пригласить на просмотр Доку.

Если в «Спартаке» сочтут, что игрок подходит, надо будет провести переговоры с «Либерти Профэшнлз». Молодой человек связан с этим клубом контрактом. Он дебютировал в ганском чемпионате 28 февраля, уже забил один гол», – сказал Маньяков.

Стоит отметить, что в прошедшую субботу Доку провел товарищеский матч за молодежку «Спартака» против основного состава (1:3), отметившись голом.