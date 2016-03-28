Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреев: «Гилерме давным-давно все доказал»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев считает, что Гилерме заслуживает место в сборной России.

    «Сложно оценить игру вратарей, когда работы у них почти не было. О Крицюке слышу исключительно положительные отзывы. За «Краснодар» действительно выдал пару ярких матчей. Посмотрим, что будет дальше.

    Гильерме давным-давно все доказал. Если бы решение зависело от меня, именно его сделал бы вторым номером сборной. Он сильнее Лодыгина. Надежнее, стабильнее. Парень позитивный, язык освоил, неизменно с теплотой отзывается о нашей стране. Нетипичный бразилец. Обычно им самбу-румбу подавай, при первой же возможности рвутся домой на карнавал. Но это не про Гильерме», – сказал Андреев.

    Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11