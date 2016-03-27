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    Лев: «Германия, Франция, Англия, Италия и Бельгия – в числе кандидатов на победу в Евро-2016»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, кого он видит в числе основных претендентов на победу в чемпионате Европы-2016.

    «Действующего чемпиона мира можно автоматически причислить к претендентам на победу в Евро, но помимо него в число кандидатов входят сборная Франция в ранге хозяйки соревнований, Англия, ставшая сильнее за последних два года, а также Италия и Бельгия.

    Также подчеркну, что наша игра в отборочном турнире не всегда выглядела достаточно убедительной», – сказал Лев.

    Источник: Le Figaro

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    27.03.2016 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 марта 2016, 23:27

      А мыыыыы

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