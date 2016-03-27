Защитник «Локомотива» Роман Шишкин начал тренироваться с мячом. Эту новость футболист сообщил лично на своей странице в социальной сети Instagram.

В 2016-м году 29-летний футболист на поле ни разу еще не появлялся. Последним матчем, в котором игрок красно-зеленых принял участие, стала встреча Лиги Европы против «Скендербеу» в начале декабря прошлого года.

В нынешнем сезоне Шишкин провел 16 поединков в РФПЛ, отметившись тремя результативными передачами и двумя желтыми карточками.