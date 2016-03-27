Сиссе: «Вопросы этики? Будет глупо, если Бензема не сыграет на Евро-2016 за Францию»

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема должен поехать в составе национальной команды на домашнее Евро-2016.

«Проблема этики? Меня это не волнует! Дело еще не закрыто, но было бы глупо не взять на Евро Бензема. Он словно ходит по воде, когда выходит на поле. Сборная нуждается в нем», – сказал Сиссе.

Напомним, что в декабре Бензема был отчислен из национальной команды из-за дела о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.