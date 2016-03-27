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    Мутко: «Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о снижении посещаемости матчей в российском чемпионате.

    «Потенциал у нашего футбола очень большой. Но мы потеряли свои возможности, их нужно возвращать. Наша задача – остановить тенденцию снижения посещаемости, с 2008 года падение составляет примерно по тысяче зрителей в год. Сегодня уже в среднем ходит на матчи по 11 тысяч.

    Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется. Начал внимательно смотреть сводки заполняемости игр РФПЛ – вижу, что иногда ходит три тысячи... Не хочу обижать команды, но футболисты и руководители должны понимать, что мы таким образом просто улицы топим», – сказал Мутко.

    В качестве положительного примера чиновник привел Англию.

    «Футбол принадлежит всем! И нет ни у кого приоритетного права им распоряжаться. Нужно сделать так, чтобы стадионы заполнялись. Видим же, как в Англии ходит по 40, 50, 60 тысяч. Болельщики поют песни, радуются, для всех это праздник».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.03.2016 01:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 27 марта 2016, 10:23

      Дык клубы с регионов не имеют права в верх пробиваться из за ваших денежных приоритетов... Че вы там воняете мистер мудко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 марта 2016, 09:36

      когда я смотрю на условного Мудко, мне жалко зеню и коней...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 марта 2016, 09:29

      Мутко, сосредоточься на зарплате для Слуцкого в Сборной. Экономист хренов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 марта 2016, 06:32

      от вас хочется плакать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 27 марта 2016, 04:00

      Пока футбол в руках чиновников, будет только хуже.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 марта 2016, 03:56

      Глядя на Мутко плакать хочется

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 27 марта 2016, 03:17

      А когда на стадион «Уфы» смотришь, плакать не хочется? Как просто-то свалить все на болельщиков, но проще ведь отбабахать арену в Сочи без единого клуба, чем помочь реальным командам.

      2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 27 марта 2016, 03:00

      люди бы и рады сходить на футбол, но на какие деньги туда идти, если налоги и цены растут как на дрожжах, а зарплата - нет?

      3
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