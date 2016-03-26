«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов за двух футболистов «Атлетика»

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести двух футболистов «Атлетика»: защитника Микеля Сан Хосе и полузащитника Оскара Де Маркоса. Возможные трансферы могут состояться во время летнего трансферного окна. На покупку футболистов «красные дьяволы» готовы отдать 70 миллионов евро.

Сообщается, что в услугах игроков лично заинтересован главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал, однако по окончании сезона специалист может покинуть команду, поэтому сделки рискуют не состояться.

В нынешнем сезоне Сан Хосе провел за «Атлетик» в Примере 26 матчей, в которых забил один гол. Де Маркос провел 28 встреч и отметился одним забитым мячом.