Хави: «У Англии есть реальные шансы победить на Евро-2016»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави уверен в том, что сборная Англии способна преподнести сюрприз на предстоящем первенстве Европы во Франции.

«Как мне кажется, у сборной Англии есть реальные шансы. Перед тем, как Испания выиграла свой первый титул, на нас оказывалось давление в связи с тем, что наша сборная никогда не проходила четвертьфинальную стадию. На сборную Англии, когда в ее составе играло золотое поколение Лэмпарда, Скоулза, Бекхэма и Джеррарда, оказывалось такое же давление. С этим крайне сложно справиться», – заявил он.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 Англия сыграет со сборными России, Уэльса и Словакии.