Товарищеский матч. Франция вырвала победу у Голландии

Мы смотрели разные матчи. Лично я не увидел ничего драматичного в концовке. Французы полностью переигрывали соперника, но забив 2 мяча стали играть даже не в полноги, а в четверть. Голландцы сравняли счет, пользуясь поблажками французов и слепотой судьи. Французы ничьей не захотели, тут же взвинтили темп и предсказуемо забили.
Сборная Голландии в драматичной концовке упустила ничью в товарищеской встрече с Францией. После первого тайма оранжевые уступали со счетом 0:2, однако в начале второй половины игры Люку де Йонгу удалось один мяч отквитать, а за четыре минуты до конца матча Ибрагим Афеллай казалось бы приносит голландцам ничью, но буквально тут же трехцветные выходят вперед усилиями Блеза Матюиди и все-таки добывают победу.
Товарищеский матч.
Голландия – Франция – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Гризманн, 6; 0:2 – Жиру, 13; 1:2 – Л. Де Йонг, 47; 2:2 – Афеллай, 86; 2:3 – Матюиди, 88.
Предупреждение: Матюиди, 70.