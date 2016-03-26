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    Товарищеский матч. Франция вырвала победу у Голландии

    Сборная Голландии в драматичной концовке упустила ничью в товарищеской встрече с Францией. После первого тайма оранжевые уступали со счетом 0:2, однако в начале второй половины игры Люку де Йонгу удалось один мяч отквитать, а за четыре минуты до конца матча Ибрагим Афеллай казалось бы приносит голландцам ничью, но буквально тут же трехцветные выходят вперед усилиями Блеза Матюиди и все-таки добывают победу.

    Товарищеский матч.

    Голландия – Франция – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 6; 0:2 – Жиру, 13; 1:2 – Л. Де Йонг, 47; 2:2 Афеллай, 86; 2:3 Матюиди, 88.

    Предупреждение: Матюиди, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 26 марта 2016, 01:40

      Мы смотрели разные матчи. Лично я не увидел ничего драматичного в концовке. Французы полностью переигрывали соперника, но забив 2 мяча стали играть даже не в полноги, а в четверть. Голландцы сравняли счет, пользуясь поблажками французов и слепотой судьи. Французы ничьей не захотели, тут же взвинтили темп и предсказуемо забили.

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