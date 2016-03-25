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    Повреждение Дибалы оказалась неопасным

    Повреждение, полученное форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, оказалась не таким опасным, как предполагалось ранее.

    «Пауло Дибала по возвращении из Южной Америки сегодняшним утром прошел медицинское обследование на предмет проблем с мышцами. Результат – положительный.

    Наблюдение за состоянием Пауло будет проводиться ежедневно, а потом будет принято решение о его участии в игре против «Эмполи», – гласит заявление туринского клуба.

    Напомним, Дибала был травмирован в поединке 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1), его участие в ближайшем матче сборной Аргентины исключено.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2016 22:29
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