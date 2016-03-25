Исла летом вернется в «Ювентус»

Агент хавбека «Ювентуса» Маурисио Ислы, выступающего в данный момент на правах аренды в «Марселе», рассказал о будущем своего подопечного.

«Марсель» не станет выкупать права на Ислу. Маурисио показывает хороший уровень игры, но у французского клуба недостаточно финансов для его приобретения.

В июне состоится возвращение игрока в «Ювентус». Его контракт с туринцами будет действителен еще год. Пока нет смысла рассуждать о том, что будет дальше», – сказал Фернандо Фелисевич.