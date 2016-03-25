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    Хуммельс: «Англия – один из претендентов на победу в Евро»

    Защитник «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс накануне товарищеского поединка с командой Англии отметил, что подопечные Роя Ходжсона имеют хорошие шансы на победу в Eвро-2016, который состоится этим летом во Франции.

    Напомним, сборная Англии в отборочном турнире к чемпионату Европы одержала 10 побед в 10-ти матчах.

    «Англичане наряду с еще четырьмя лучшими командами являются претендентами на выигрыш чемпионата Европы.

    В их составе достаточно молодежи, которая на Евро сможет продемонстрировать свои лучшие качества и показать себя во всей красе. По моему мнению, встреча с ними станет достойной проверкой для нас», – сказал Хуммельс.

    Источник: Skysports

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    25.03.2016 19:31
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