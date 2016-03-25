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    Дзюба: «В школе я был чемпионом по проказам»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что во время школьных лет часто нарушал дисциплину и однажды вместе с друзьями угодил завучу теннисным мячом в голову.

    «Конечно, в детстве хулиганил. Я уж не стал ребятам рассказывать ничего. А то там все такие отличники, чуть не пошутил, что ботаники. А у меня в школе вообще был дисциплинарный дневник и велся подсчет, кто больше напроказничает. Я там был чемпионом, выиграл общий зачет. Я считаю, что это нормально. Парень должен быть немного хулиганом, но знать черту.

    Однажды на перемене – хотя, возможно, в этот момент шел урок – играли в футбол теннисным мячом и попали в голову завучу. Случайно, конечно. Представьте себе обычный школьный коридор. Я учился в шестом-седьмом классе. Играли два на два. Еще по человеку стояли на шухере. Один из них зазевался. Не увидел завуча, и мяч как отлетел ему от стенки в голову. Но это был не я – другой кудесник», – рассказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 17:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 19:00

      И по сей день - один зазевался, другой - вместо ворот в стенку или в голову сопернику попал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 25 марта 2016, 19:56

      Да Дзюба одна большая проказа.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 19:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДЕБИЛ

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 25 марта 2016, 17:22

      ТЫ КЛОУНОМ И ОСТАЛСЯ !!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 25 марта 2016, 17:22

      да ты и сейчас дурак дураком

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yanedo 25 марта 2016, 17:44

      А сколько ещё дураков опубликовали всё это?

      4
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