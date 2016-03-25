Гаджиев: «Вся эта шумиха с допингом – политическая акция»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об употреблении рядом российских спортсменов запрещенного вещества мельдония.

– У меня очень простое отношение. Я, например, применял этот препарат для восстановления. Это не допинг. Мне рекомендовали его врачи. Его изобрели не для спортивных целей, а чисто для медицинских. Для улучшения здоровья. Он существует у нас с 80-х годов.

– Как часто вы его употребляли?

– Довольно часто. Проходил курсы. Курсов шесть прошел. Вообще вся эта шумиха – политическая акция. Считаю, позиция минспорта России должна быть гораздо жестче по отношению ко всем этим нападкам на нас. Ко всем этим вадовским играм…