Алонсо: «Анчелотти везде добивается успеха»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо расхвалил будущего главного тренера команды Карло Анчелотти. Напомним, что под руководством итальянца он работал в мадридским «Реале».

«В арсенале Анчелотти не один стиль игры, их много. Он достаточно интеллектуален для того, чтобы адаптироваться в тех местах, где работает. Думаю, что его визитная карточка говорит сама за себя. Он работал в самых значительных клубах, везде имея хорошие отношения с игроками и добиваясь успехов», — сказал Алонсо.

По окончании сезона Карло Анчелотти сменит в немецком гранде Хосепа Гвардиолу, который возглавит «Манчестер Сити».