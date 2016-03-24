Микел: «Ивоби и Ихеначо – будущее сборной Нигерии»

Полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел выразил мнение, что нападающие Алекс Ивоби («Арсенал») и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити») являются будущим национальной команды.

«Здорово видеть, как эти молодые игроки доросли до уровня национальной команды. Ивоби и Ихеначо великолепно выступают за свои клубы и, думаю, они являются будущим «Супер Орлов».

Сейчас у нас отличная смесь молодости и опыта в сборной. Думаю, что очень хорошо иметь такой баланс, молодые игроки за счет этого смогут быстрее учиться и расти в игровом плане. В выступлениях за клуб и национальную сборную есть различия, и очень хорошо, что Ивоби и Ихеначо так рано начинают свою международную карьеру», – отметил Микел.