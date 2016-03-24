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    Черданцев: «Российский чемпионат не так плох, такой плотности в таблице нет ни в одной другой лиге»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился своим мнением об уровне российской Премьер-лиги.

    «Российский чемпионат не так плох. Антураж, да, чудовищный в большинстве случаев, но в целом играют у нас неплохо, и турнир интересный, по крайне мере такой плотности в таблице нет ни в одном другом чемпионате.

    А скучные матчи есть в любой стране, правда при полном стадионе как в Англии некачественный футбол не так режет глаза», – отметил Черданцев.

    Отметим, что московский ЦСКА, занимающий первое место в турнирной таблице российского чемпионата, и идущий на седьмой строчке «Краснодар» разделяет лишь девять очков.

    Источник: Facebook.com

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    24.03.2016 19:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 24 марта 2016, 23:17

      а уж судейство какое просто сказка

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 марта 2016, 22:49

      http://prntscr.com/ajizmz

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 24 марта 2016, 21:56

      Морозить зад лишний раз никто не желает, наблюдая за игрой улиток

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 24 марта 2016, 21:08

      Если он не так плох, то почему посещаемость матчей низкая?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 марта 2016, 20:21

      Плотность высокая потому-что серая масса размазана равномерно по всем командам.

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      Рейтинг: +481

      sergey610 > kykyi 24 марта 2016, 20:36

      Совершенно верно.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2016, 19:55

      причем здесь плотность ЧР только и держится на высоких зарплатах а поиграв тут все легионеры пытаются как можно быстрей отсюда слинять а уровень нашего ЧР падает и падает об этом говорят выступления наших команд в еврокубках

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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Garrincha58 24 марта 2016, 23:18

      твой состов посмотрим че покажет

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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2016, 19:47

      И всё бы ничего, если бы не конский позор.

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