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    Лев надеется, что Швайнштайгер восстановится к Евро-2016

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев надеется на то, что капитан команды Бастиан Швайнштайгер наберет оптимальные кондиции к чемпионату Европы-2016.

    «Это очень неприятно. Бастиан так хотел приехать в сборную и сыграть в этих товарищеских матчах. Я сказал ему, что не списываю его со счетов перед чемпионатом Европы.

    Турнир ведь не начинается завтра. Время еще есть, нам не обязательно принимать решение сейчас.

    Бастиан – образцовый профессионал, пример для подражания. Я знаю, он все сделает, чтобы к турниру подойти в оптимальной форме», – сказал Лев в интервью официальному сайту Немецкого союза.

    Напомним, что 31-летний хавбек получил частичный разрыв коллатеральной связки правого колена во время тренировки сборной Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 18:40
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