«Манчестер Юнайтед» намекнул на уход ван Гаала промо-роликом

«Манчестер Юнайтед» намекнул на возможный уход главного тренера Луи ван Гаала, который не был включен в промо-ролик предсезонного тура по Китаю. В прошлом году в аналогичном видео наставник появился.

В среду стало известно, что «МЮ» сыграет против «Манчестер Сити» в Пекине 25-го июля, а через три дня будет противостоять дортмундской «Боруссии» в Шанхае.

В 48-секундный ролик главный тренер команды не попал, несмотря на то, что там успели засветиться 14 игроков нынешнего состава и большое количество тех, кто уже покинул команду.

Отметим, что в ролик попал бывший наставник команды сэр Алекс Фергюсон.