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    Файзулин: «В апреле должен начать беговую работу»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о ходе восстановления после травмы.

    «Прохожу реабилитацию, сроки восстановления не поменялись. Если все будет хорошо, в апреле должен начать беговую работу», – сказал Файзулин.

    Ожидается, что 29-летний хавбек сможет приступить к тренировкам в общей группе в мае. В последний Файзулин выходил на поле 20 сентября прошлого года, а затем перенес операцию по восстановлению хрящевой ткани коленного сустава.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.03.2016 23:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 марта 2016, 10:33

      Фаза, всё будет хорошо! Скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 09:12

      Здоровья Виктору!

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    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:59

      Вот же время летит, еще не давно как будто бы числился перспективным молодняком, а уже 29...

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