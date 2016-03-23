Файзулин: «В апреле должен начать беговую работу»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Прохожу реабилитацию, сроки восстановления не поменялись. Если все будет хорошо, в апреле должен начать беговую работу», – сказал Файзулин.

Ожидается, что 29-летний хавбек сможет приступить к тренировкам в общей группе в мае. В последний Файзулин выходил на поле 20 сентября прошлого года, а затем перенес операцию по восстановлению хрящевой ткани коленного сустава.