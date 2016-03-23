Бузникин: «Не вижу молодых игроков, которые обязательно должны быть в заявке России на Евро-2016»

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин выразил мнение, что при формировании заявки национальной команды на Евро-2016 стоит опираться на старые кадры и опытных игроков, нежели отдавать предпочтение молодежи.

«Я не вижу таких молодых игроков, которые обязательно должны быть в заявке. Головина вызвали, а кто еще? И потом, на Евро надо достойно выступить, а не везти туда кого-то обкатывать и тренировать. Придет время и молодые ребята будут играть в сборной, если докажут свое право на это. Пока перспективные игроки не готовы выступать на таком уровне. Мы в прошлом цикле насмотрелись на молодежь. А играть в национальной команде должны сильнейшие на данный момент исполнители. Если Слуцкий хочет кого-то подпустить к сборной, потому что видит перспективное сочетание или еще что-то – тогда, конечно, это его право, но брать кого-то с прицелом на домашний чемпионат мира, считаю, неправильно», – сказал Бузникин.