Бегович: «Ожидал немного другого от перехода в «Челси»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович заявил, что он ждал несколько другого развития событий, когда переходил в стан синих из «Сток Сити» летом 2015 года.

«Переход в «Челси» – это не просто вопрос конкуренции за право считаться первым или вторым номером команды. Я чувствовал тогда, что мне нужен новый вызов. Тогда все складывалось удачно и звучало хорошо, и я хотел быть частью великого клуба, хотел начать помогать команде выигрывать трофеи.

Все пошло не совсем так, как ожидалось, но, надеюсь, что ситуация поменяется и наше будущее будет чуточку светлее», – сказал Бегович.

«Челси» после 30 игр в английской Премьер-лиге имеет в своем активе 41 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Бегович принял участие в 12 матчах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата.