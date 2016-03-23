Бузникин: «Травма снизит шансы Кержакова поехать на Евро-2016»

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин выразил мнение, что травма, полученная форвардом Александром Кержаковым в «Цюрихе», снизит шансы 33-летнего игрока поехать на Евро-2016 в составе национальной команды.

«Снизит ли эта травма шансы Кержакова поехать на Евро? Наверное, да. Слуцкий хотел увидеть, как Саша будет работать в этом коллективе, как будет воспринимать тренировки, хотел попробовать тактические варианты. Для Кержакова сейчас это повреждение совсем некстати. Плохо, если он не сможет поработать с командой. Но все равно все зависит от того, как он будет выступать в своем клубе в дальнейшем, в оставшееся до Eвро-2016 время.

Считаю, не нужно заглядывать футболистам в паспорта. Если игрок приносит пользу на поле, забивает – его возраст не имеет значения. И потом, нападающих у нас не так много, каждый на счету.

В последних матчах за свой клуб он выглядел неплохо и выполнял огромный объем работы, что отмечал главный тренер клуба Сами Хююпия. Это значит, что Александр сейчас находится в хорошей физической форме. Что касается игровых замыслов Слуцкого, он и вызвал его для того, чтобы посмотреть на футболиста в проекции на сборную», – сказал Бузникин.