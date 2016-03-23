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    «Рома» не хочет расставаться с Тотти и предложит ему новый контракт

    «Рома» собирается предложить нападающему Франческо Тотти контракт до лета 2017 года. Текущее соглашение 39-летнего итальянца с римским клубом заканчивается ближайшим летом, после чего футболист может стать свободным агентом и продолжить свою карьеру в другой команде. Однако, римляне не желают прекращать рабочие отношения с Тотти, так как в будущем хотят видеть его на одной из административных должностей в клубе.

    «Рома» ценит желание нападающего выходить на поле и получать игровую практику, поэтому готова рассмотреть вариант с арендой Тотти в один из клубов МЛС сразу после подписания нового соглашения, сообщает источник. Также отмечается, что активный интерес к возрастному форварду проявляет «Сампдория», которая готова предложить футболисту контракт на хороших условиях и место в составе.

    Источник: Football Italia

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    23.03.2016 13:49
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