Сарсания: «На этот раз Россия должна выиграть у Литвы»

Главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания поделился своими ожиданиями от товарищеского матча между сборными Литвы и России, который состоится 26 марта в Москве, а также выделил сильные стороны соперника россиян.

– Вы довольно давно работаете в Литве, знаете чемпионат, видите сборную. Что это за команда?

– Боевая. Среднего уровня. Без звезд. В основном, играющая обороны. С квалифицированными игроками. Неуступчивые ребята, хороши в борьбе и при стандартах, на контратаках.

– Кого можно выделить?

– Нападающего Лукаса Спальвиса. Он недавно подписал контракт с лиссабонским «Спортингом», но сейчас еще играет за датский «Ольборг». Он молод, парню 21 год, но уже показывает хороший уровень игры. Сейчас Спальвис лучший бомбардир чемпионата Дании.

– Литва – это России для раскачки перед французами? Или придется сразу на полную включаться?

– Могу сказать только, что соперник у нашей сборной неуступчивый. Смотрел за этой командой и раньше. Понятно, что тренер теперь другой, но все равно характер тот же. Понятно, они Англии в отборе на Евро проигрывали. Но со Швейцарией, Словенией все время упорные игры были. Помните, перед Евро-2012 Россия в товарищеском матче с Литвой (0:0) сыграла? И на этот раз соперник так же станет действовать. В первую очередь, сделает так, чтобы не пропустить и потом уже забить на контратаке. Как уже сказал, в нападении расчет на Спальвиса.

– С командами из стран бывшего СССР у России часто напряженно все складывается. Вспомнить ничью с Молдавией в отборе на Евро…

– На этот раз Россия должна выиграть. Интересно посмотреть, как наши смогут преодолевать плотную оборону. Надо смотреть и взаимодействие. Нельзя пропускать контратаки, фолить, чтобы соперник использовал стандарты. Этот матч с Литвой нельзя назвать легкой прогулкой.