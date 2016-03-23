Хиддинк: «Молодежи нужно постепенно вписываться в игру команды»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, почему он крайне редко доверяет место в основном составе команды молодым футболистам.

«Я нечасто выпускаю молодых футболистов, как Лофтус-Чик, Траоре и Кенеди, поскольку английская Премьер-лига очень сложна для них. На данный момент им тяжело повести за собой команду. Глупо требовать от 19-20-летних футболистов игры уровня Лэмпарда, Дрогба и Терри.

Молодежи нужно постепенно вписываться в игру команды, хотя уже сейчас они приносят большую пользу», — сказал голландец.