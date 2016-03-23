Гутьеррес: «Думаю, что меня исключили из «Ньюкасла» из-за рака»

Хавбек «Депортиво» Хонас Гутьеррес будет судиться с «Ньюкаслом». По словам аргентинца, он был исключен из клуба по состоянию здоровья.

В планах у футболиста взыскать с «сорок» компенсацию в размере 2,5 миллиона евро.

«Я был шокирован. К тому моменту я провел 194 матча за «Ньюкасл», был одним из ключевых его игроков. Думаю, что меня исключили из команды из-за рака», – сказал он в интервью AFP.

Гутьеррес играл за «Ньюкасл» с 2008 года, а за полтора года до истечения срока контракта в команде заявили, что не рассчитывает на игрока. Именно тогда стало известно, что у него рак яичек, с которым, к счастью, аргентинцу удалось справиться.