Врач сборной России: «В прошлом году в футболе было три положительных допинг-пробы»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, что в футболе редко обнаруживают употребление допинга.

«В этом году ни один футбольный матч инспекторы допинг-контроля не посетили.

Количество положительных проб в прошлом году, например, было микроскопическим. В прошлом году было три, причем находят элементарные – марихуану, диуретики», – сказал Безуглов.

Ранее Безуглов заявил, что сборная России может быть проверена на допинг во время сборов.