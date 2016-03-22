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    Врач сборной России: «В прошлом году в футболе было три положительных допинг-пробы»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, что в футболе редко обнаруживают употребление допинга.

    «В этом году ни один футбольный матч инспекторы допинг-контроля не посетили.

    Количество положительных проб в прошлом году, например, было микроскопическим. В прошлом году было три, причем находят элементарные – марихуану, диуретики», – сказал Безуглов.

    Ранее Безуглов заявил, что сборная России может быть проверена на допинг во время сборов.

    Источник: Р-Спорт

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    22.03.2016 23:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 марта 2016, 19:46

      элементарные????-марихуану???? ппц........ если такое и есть не стоит это афишировать в прессе...ужас наркотики у спортсменов....

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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:23

      В прошлом году в футболе было три положительных допинг-пробы:
      - у Мутко для поддержки тонуса;
      - у Бубнова для твердости харизмы;
      - у Игнашевича для консервации возраста.

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