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  • Болельщица, пострадавшая от удара Месси: «Не любила его и раньше, а сейчас – тем более»

Болельщица, пострадавшая от удара Месси: «Не любила его и раньше, а сейчас – тем более»

22 марта 2016, 22:20
11

Болельщица Ракель Тахуэло, в которую попал мяч после удара нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 30-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:2), рассказала об этом инциденте. В результате удара у нее была сломана рука.

«Я болею за «Реал», так что Месси я и раньше не любила, а сейчас – тем более. В том эпизоде мне в глаза светило солнце, но мяч я видела и пыталась защититься от него рукой. Я почувствовала сильный удар. Казалось, что рука сложилась пополам.

Представители «Барселоны» уже связывались со мной и предлагали помощь. Думаю, попрошу у них билет на матч с «Реалом», – сказала Тахуэло.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Испания Вильярреал Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Asbjorn
1458675307
на бейсбол пусть сходит ,там и бита прилететь может
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Federalll
1458676364
Думаю, попрошу у них билет на матч с «Реалом» И получит... гостевой сектор Барсы :)))
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Psih86
1458677505
Солнце ей светило.....наверное еба....ом крутила а не футбол смотрела,вот и выхватила,а на счет не любила,надо мужа любить дома!!!!
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Ronaldinho R10
1458679553
Посадите ее за воротами Реала,пускай эта сука видит,как забивает лучшая команда планеты.Может Лео ей еще загрузит ,другая рука ж еще целая.И все таки в голову там 100% прилетело не слабо.Такую xyйню может нести только сука с отбитым мозгом.
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gor77
1458700550
Капец! На хоккее, в России и Канаде, болельщики шайбы ловят и радуются сувениру! А здесь из ничего новость сотворили. Ах-ах!)))
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Inks
1458711074
Будто он виноват в случившемся! Вот же истеричка...
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Protosser
1458714574
Господи! Да всем - наср***! ©
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Темыч 22
1458755329
Ей не солнце светило, а большая "ШЛяпа" возле лица в районе рта мешала!!!!
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trudovik
1458812702
Ой да ладно заливать... не любила она... бла бла бла. Уверен, что если бы Лео задарил свою футболку после матча, протекла бы на месте и весь инстаграм завалила фоточками, а-ля: чмак-чмак-чмак Лео май лаф.
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