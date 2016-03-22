Болельщица, пострадавшая от удара Месси: «Не любила его и раньше, а сейчас – тем более»

Болельщица Ракель Тахуэло, в которую попал мяч после удара нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 30-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:2), рассказала об этом инциденте. В результате удара у нее была сломана рука.

«Я болею за «Реал», так что Месси я и раньше не любила, а сейчас – тем более. В том эпизоде мне в глаза светило солнце, но мяч я видела и пыталась защититься от него рукой. Я почувствовала сильный удар. Казалось, что рука сложилась пополам.

Представители «Барселоны» уже связывались со мной и предлагали помощь. Думаю, попрошу у них билет на матч с «Реалом», – сказала Тахуэло.