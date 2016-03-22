В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов

Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола составил список игроков, которых он хотел бы видеть в составе манкуниацев.

По информации источника, в этот перечень входят сразу 17 игроков, среди которых Илкай Гюндоган и Серхио Бускетс.

Полностью список выглядит следующим образом: Илкай Гюндоган («Боруссия» Д), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Бен Чилвел («Лестер»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Джон Стоунс («Эвертон»), Серхио Бускетс («Барселона»), Поль Погба («Ювентус»), Тиагу Алькантара («Бавария») , Годфред Донса («Болонья»), Амаду Диавара («Болонья»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Рихедли Базур («Аякс»), Деннис Прат («Андерлехт»), Усман Дембеле («Ренн»), Алекс Окслэд-Чэмберлен («Арсенал»), Иньяки Уильямс («Атлетик» ) и Альваро Мората («Ювентус»).

Напомним, Гвардиола, который сейчас возглавляет «Баварию», станет главным тренером «Манчестер Сити» летом.