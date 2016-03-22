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  • В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов

В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов

22 марта 2016, 21:55
16

Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола составил список игроков, которых он хотел бы видеть в составе манкуниацев.

По информации источника, в этот перечень входят сразу 17 игроков, среди которых Илкай Гюндоган и Серхио Бускетс.

Полностью список выглядит следующим образом: Илкай Гюндоган («Боруссия» Д), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Бен Чилвел («Лестер»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Джон Стоунс («Эвертон»), Серхио Бускетс («Барселона»), Поль Погба («Ювентус»), Тиагу Алькантара («Бавария») , Годфред Донса («Болонья»), Амаду Диавара («Болонья»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Рихедли Базур («Аякс»), Деннис Прат («Андерлехт»), Усман Дембеле («Ренн»), Алекс Окслэд-Чэмберлен («Арсенал»), Иньяки Уильямс («Атлетик» ) и Альваро Мората («Ювентус»).

Напомним, Гвардиола, который сейчас возглавляет «Баварию», станет главным тренером «Манчестер Сити» летом.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (16)
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Майор Дзагоев
1458674196
Нихреновые такие запросики
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GoChelsea
1458674615
Или у новостных сайтов с головой невпорядке или футбол превращается в какое-то безумие.
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DarkJoy
1458677080
алькантара то зачем? тоже мне , любимчик гвардиолы...
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ДЖУZ
1458677262
типа скромный список, при нынешних ценах на футболистов этаки на лямов 500-600
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sold93
1458677308
хотелка то не треснет? или он хочет сделать из МС такую же глупую свалку хороших игроков, каким является Реал?
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Federalll
1458678449
В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов... А выходят все остальные))))
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Schicko_008
1458680949
Бен Чилвел («Лестер»)... Это блин кто??? Весь сезон смотрю на Лестер и... кто это????
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GoChelsea
1458687861
Это все мне напоминает когда в фифу играешь и надоели все команды начинаешь извращаться и строить команду из легенд... Скоро уже откроют новую лигу под названием " Кубок кошельков", и будут там шейхи с азиками соревноваться кто-кого, и ни страны ни клубы будут ни причём... Хотя это почти и так уже происходит
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Каратель помойников
1458703444
да с такими игроками и алкаш из рюмочной что хочешь выиграет,лучше бы анжи возглавил и от вылета спас-так сказать свой "гений тренера! показал)
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daler_FCB
1458708876
Явно видно, что человек хочет построить команду заново. . .
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