Дель Боске: «Косту демонизируют»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал поведение нападающего Диего Косты и критику в его адрес.

«Из того, что я видел, сложилось впечатление, что его сильно демонизируют, и поэтому многие не хотят видеть его в сборной. Но эпизод с Гаретом Бэрри не был серьезным.

Коста играл с полной отдачей, потому что это был последний шанс «Челси» завоевать что-то в этом сезоне. Это правильный подход к игре. У него есть и плохие черты, но я бы не хотел, чтобы Коста менялся», – сказал Дель Боске.

Напомним, ранее наставник испанцев не вызвал Косту на ближайшие товарищеские матчи.