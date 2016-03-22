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    Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 титулов, у «Спартака» – ноль»

    Бывший футболист ЦСКА Дейвидас Шемберас сравнил последние достижения армейского клуба с успехами «Спартака».

    «На сегодняшний день между двумя клубами очень большая разница. Даже не командами, а именно клубами.

    Подход ЦСКА к делу все последние годы был правильнее, чем у «Спартака». Об этом красноречиво говорят результаты руководителей: у одного – 19 титулов, а другого – ноль», – сказал Шемберас.

    Также экс-игрок ЦСКА отметил появление новых объектов футбольной инфраструктуры.

    «Хотя и «Спартак» – молодцы, построили такой стадион. ЦСКА тоже заканчивает возведение своей арены. Вообще радует, что инфраструктура становится все лучше и лучше.

    Думаю, после ЧМ-2018 в России ожидается большой скачок в футболе».

    Источник: «Советский спорт»

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    22.03.2016 20:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 марта 2016, 16:08

      бля,мнимая звезда,раз он такой "великий",то чего же с клубом который давно ничего не выигрывал сравнивает?убогий швабрикус,-расформированная алания твой уровень

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Каратель 23 марта 2016, 19:20

      ахахахаах. за живое мальца задело

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      Federalll > кто там 24 марта 2016, 00:28

      Нет, ну реально тенденция наметилась:
      1. В РФПЛ 16 команд, а всегда грызут Спартак за прежние успехи;
      2. Зенит опускают за несправедливо потраченные деньги граждан за монопольный газ;
      3. Вот все, даже болельщики ЦСКА, упрекают Гинера за скупердяйство в трансферной политике, но ведь он с лихвой компенсирует это админ.ресурсом, за что клубу также от других болел и достается.
      Либо это все принять как данность и успокоиться, либо этот срач придется оставить в наследие правнукам в надежде на поговорку - если проблема долго не решается, то отвалится со временем как нибудь сама :)))

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > кто там 24 марта 2016, 04:37

      не задело,просто непонятно чем некоторые люди думают,когда подобные заявления делают.кто он по сути такой?-никто!так чего же киздит,впрочем такая тенденция у многих игроков.понятно что успехи Спартака в советское время и в 90-е не дают покоя,жаба то душит,вот многие игроки(и не только) своё гнилое нутро выставляют на показ

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 23 марта 2016, 14:30

      В загоне поросята просто,тихо и мирно уходят из истории

      -2
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      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 23 марта 2016, 10:44

      А равняетесь вы всё равно по Спартаку

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 23 марта 2016, 07:11

      ко ко ко лошье краснобелое опять опустили и опять те же дурачки ныть начали :)

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 марта 2016, 05:16

      Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 походов Гиннера по кабинетам, у «Спартака» – ноль»

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 марта 2016, 01:16

      Все правильно сказал, хоть и конявый. Однако пытаются наши работать в этом направлении - вот дилетантов наняли.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 23 марта 2016, 00:08

      Шембераст-:"19 кабинетных титулов".

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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 22:48

      Думаю, после ЧМ-2018 в России ожидается большой скачок в футболе

      Главное,чтобы скачок, а не отскок. Арены, как и театры прекрасны, но если актерская труппа будет не очень... Есть и другие виды досуга

      1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 22 марта 2016, 22:11

      19 липовых кабинетных трофеев благодаря вору гинеру

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > карасевщинa 23 марта 2016, 07:12

      Так погляжу - больно тебе, спартаковскому прихлебателю, правду слушать?

      А ну-ка похвастайся вашими МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.
      А я посижу, поаплодирую )

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2016, 21:40

      А Спартак ,даже без единого титула-все равно самая любимая команда в России.БЫЛА -ЕСТЬ и БУДЕТ.А вам хоть вы тресните никогда такого не добиться.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Диктор 23 марта 2016, 07:15

      Да отвратная у вас команда. Открой уже глаза свои подслеповатые.

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