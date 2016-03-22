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    Отец Абдулфаттаха: «Уже месяц ждем ответа от РФС»

    Мансур Хассан Абдулфаттах, отец экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, сказал, что его сын не может выступать за сборную Сирии без подтверждения из РФС.

    «Нужна одна бумага: подтверждение, что Басель не заигран за сборную России. Если РФС поможет Баселю – он с апреля может играть за сирийскую сборную. ФИФА в принципе дала согласие, только она и Сирийская ассоциация футбола ждут ответа от российской стороны. Уже месяц прошел, а ответа нет, но надеемся скоро все решить, – сказал отец футболиста.

    Напомним, Басель Абдулфаттах зимой перешел в сирийский клуб «Аль-Джаиш».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.03.2016 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 15:10

      Приходите к нам играть в футбол,на минном поле))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 22 марта 2016, 12:30

      Бюрократия во всей красе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 22 марта 2016, 10:42

      А сколько откатит отец Абдула,в РФС за такую ксиву???

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