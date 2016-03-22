Жинола: «Наставник «Астон Виллы» Гард уже давно сдался»

Бывший игрок «Астон Виллы» Давид Жинола рассказал об опасениях наставника «вилланов» Реми Гарда относительно настроя игроков.

«Я много разговаривал с Реми, и он поведал мне, что отношение футболистов к делу не лучшее.

Он сказал, что сомневается в том, что игроки понимают, как важно сохранить «Астон Виллу» в АПЛ. Они не готовы бороться за клуб. Их отношение попросту неправильно. Думаю, он давно сдался», – сказал Жинола.

Напомним, что Гард, пришедший в клуб в ноябре, находится на грани увольнения.