«Астон Вилла» в ближайшее время уволит Гарда

«Астон Вилла» в течение ближайших двух суток расстанется с главным тренером команды Реми Гардом. Сообщается, что руководство английского клуба не собирается ждать окончания сезона, чтобы уволить французского специалиста, и уже ищет ему замену. Основным кандидатом является бывший рулевой «Лестера» Тони Пулис.

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ и имеет большие шансы отправиться в Чемпионшип.