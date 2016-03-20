«Астон Вилла» в ближайшее время уволит Гарда

«Сообщается, что руководство английского клуба не собирается ждать окончания сезона, чтобы уволить французского специалиста, и уже ищет ему замену. Основным кандидатом является бывший рулевой «Лестера» Тони Пулис»...блять редакторы,утопитесь на хуй все.Вы так заебали уже касячить,пздц просто...Тони Пулис(Тони Пьюлис) никогда не руководил Лестером,имбецылы.Научитесь проверять данные.Он после Стока руководил Кристал Пэлас,в котором его сменил Алан Пардью,а сейчас если не ошибаюсь возглавляет Вест Бромвич.
«Астон Вилла» в течение ближайших двух суток расстанется с главным тренером команды Реми Гардом. Сообщается, что руководство английского клуба не собирается ждать окончания сезона, чтобы уволить французского специалиста, и уже ищет ему замену. Основным кандидатом является бывший рулевой «Лестера» Тони Пулис.
В нынешнем сезоне «Астон Вилла» располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ и имеет большие шансы отправиться в Чемпионшип.