«Анжи-Арена» может стать аквапарком

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что стадион «Анжи-Арена» может быть преобразован в аквапарк, если дагестанский клуб покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Эту информацию также подтвердил и экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев.

«В городе считают, что новый стадион не приносит удачу. Говорят, Керимов решил, что если команда вылетит из Премьер-лиги, то стадион, скорее всего, будет переоборудован в аквапарк. А команда в таком случае снова будет играть на «Динамо», в Махачкале», – сказал Арустамян.

После 21-го утра махачкалинцы имеют в своем активе 15 очков и располагаются на последнем месте в таблице. От 14-го места, дающего право на участие в переходных матчах, они отстают на два очка.

В текущем сезоне «Анжи» не одержал ни одной победы на своем стадионе.