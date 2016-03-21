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    «Анжи-Арена» может стать аквапарком

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что стадион «Анжи-Арена» может быть преобразован в аквапарк, если дагестанский клуб покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Эту информацию также подтвердил и экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев.

    «В городе считают, что новый стадион не приносит удачу. Говорят, Керимов решил, что если команда вылетит из Премьер-лиги, то стадион, скорее всего, будет переоборудован в аквапарк. А команда в таком случае снова будет играть на «Динамо», в Махачкале», – сказал Арустамян.

    После 21-го утра махачкалинцы имеют в своем активе 15 очков и располагаются на последнем месте в таблице. От 14-го места, дающего право на участие в переходных матчах, они отстают на два очка.

    В текущем сезоне «Анжи» не одержал ни одной победы на своем стадионе.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.03.2016 23:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 22 марта 2016, 09:08

      наши все арены надо переделать в аквапарки и рынки до тех пор пока в еврокубках не начнут играть нормально,

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 08:48

      СКОРО "УНИТАЗ-АРЕНА" НАЧНЕТ РАЗВАЛИВАТЬСЯ И ДУМА ПЕТРОГРАДА ПЕРЕОБОРУДУЕТ ЕЁ В ГОРОДСКОЙ СОРТИР))))

      -2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 марта 2016, 08:18

      Ну и правильно! Только в хиджабах купаться тоже не особо удобно

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 05:09

      Вот так и стадион "Открытие": покуда Федун у руля, можно Спартаку играть в футбол.

      А когда спартачам надоест хозяин, не умеющий завоёвывать титулы -- будет в Москве красивый аквапарк "Открытие", а Спартак с новым владельцем примутся бомжевать по чужим стадионам за нечеловеческую аренду.

      Держитесь за Федуна, хрюшки. Вы с его ладощек едите, хотя он и болела Киева.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 08:46

      А ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О САМОМ БОЛЬШОМ УНИТАЗЕ!))))АХА-ХА))))
      ТЕПЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ БОМЖЕЙ РОССИИ ЕСТ ОДИН БОЛЬШОЙ ТОЛЧОК, ГДЕ МОЖНО И НУЖНО ГАДИТЬ))) АХА-ХА

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 22 марта 2016, 09:49

      Мы играть будем - а вот спартаковцы, действительно, только приезжать и гадить. Гостей учитывали.

      Кто что лучше умеет: мы играть и выигрывать - вы 15 лет куковать и гадить. И это честно.

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