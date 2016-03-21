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    Гаджиев: «Бердыев остался доволен ничьей с «Амкаром»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нынешнего «Ростова», а также отметил, что наставник сине-желтых Курбан Бердыев остался доволен ничейным исходом матча 21-го тура против пермяков.

    По прошествии 21-го тура ростовчане располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА всего на два очка.

    – Ростов стал иным? Сильнее?

    – Команда стала сильнее на порядок. Но мы с Курбаном Бердыевым после матча поговорили – он остался доволен ничьей.

    – Игра была достаточно закрытой…

    – Надо определиться с тем, какую игру мы называем закрытой. Как говорил Валерий Лобановский, открытая игра – это уже дворовый футбол. Игра должна быть и закрытой, и атакующей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2016 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:28

      Всё верно...стараться на выезде не проигрывать,а дома всех обыгрывать))

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