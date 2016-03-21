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    Бергстрем: «У меня были игры и получше»

    Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем признался, что в матче 21-го тура РФПЛ его команда недооценила «Мордовию» (1:1).

    – Первым тайм был не очень хорошим, не хватало 100 процентов концентрации. Второй там был намного лучше. Мы вышли с большим желанием и давили.

    Поначалу мы могли подумать, что должны победить, ведь «Мордовия» находится внизу турнирной таблицы, но они бьются за каждое очко и мы должны были сыграть с ними должным образом. Это стоит учесть в следующих матчах.

    У меня были игры и получше. Я не удовлетворен на 100 процентов, потому что я могу лучше.

    – Вы сказали, что вам понадобится некоторое время, чтобы начать демонстрировать лидерские качества. Это время уже настало?

    – Может быть, мне нужно провести еще немного матчей. Но каждую игру я стараюсь разговаривать с партнерами на поле, подсказывать тем, кто находится рядом. Надеюсь, что это помогает.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.03.2016 16:24
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