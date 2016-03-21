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  • Нигматуллин: «Крицюк совершил больше вратарских подвигов, чем Гилерме»

Нигматуллин: «Крицюк совершил больше вратарских подвигов, чем Гилерме»

21 марта 2016, 07:09
5

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку игре вратарей «Краснодара» и «Локомотива» в матче 21-го тура Премьер-лиги. Напомним, что встреча прошла вчера и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.

– Очное противостояние дебютантов сборной России получилось ярким. Согласны?

– Да, матч получился хорошим. Крицюк совершил больше вратарских подвигов, чем Гилерме. Но это понятно, «Локомотив» чаще создавал опасные моменты. У краснодарца было побольше ярких сэйвов и действий, хотя и у его коллеги игра получилась хорошей. Крицюк хорошо играет ногами, подвижен, у него есть кураж, что мне очень нравится. Читает игру, что, в свою очередь, позволяло ему вовремя выбегать за пределы штрафной площади. Это же касается и вратаря «Локо». Плюс, Станислав бесстрашный голкипер, в некоторых эпизодах прыгал за мячом в ноги соперника вперед головой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Гилерме Крицюк Станислав
Комментарии (5)
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sochi-2013
1458539264
Теперь Акинфеева вообще нельзя в раму ставить- с его психикой, будет дергаться, доказывая, что он лучший, и может по-полной облажаться.
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Vova1988pere
1458543893
крицюк мне очень нигму напоминает
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aleksandrkas
1458547178
Нормальные вратари. Среднего класса. Их миссия в том, чтобы создать конкуренцию во вратарской. А то Акинфеев, по-моему, немного расслабился. Объективно, Крицюк и Гильерме нужны сборной.
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