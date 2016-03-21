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  • Игроки «Спортинга» обратились к болельщикам, исковеркав фамилии на своих футболках

Игроки «Спортинга» обратились к болельщикам, исковеркав фамилии на своих футболках

21 марта 2016, 00:40
2

Футболисты лиссабонского «Спортинга» оригинальным образом призвали своих болельщиков отказаться от приобретения контрафактной игровой экипировки. На матч 27-го тура чемпионата Португалии против «Аруки» (5:1) они вышли в футболках, на которых были исковерканные фамилии.

Так, например, Теофилио Гутьеррес (Teofilo Gutiеrrez) неожиданно стал Guterres, а Жоау Мариу (Joao Mario) «превратился» в J. Dario.

Таким образом футболисты «львов» хотели убедить поклонников команды использовать исключительно оригинальную продукцию.

На вторую половину матча зелено-белые вышли уже переодевшись в свою привычную форму.

Источник: Record
Португалия. Примейра Португалия Спортинг Арука Гутьеррес Теофилио Мариу Жоау
Комментарии (2)
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Aztec58
1458511643
Мудрёно, блин!
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Barsuk52
1458549049
вообще класс
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