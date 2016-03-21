Игроки «Спортинга» обратились к болельщикам, исковеркав фамилии на своих футболках

Футболисты лиссабонского «Спортинга» оригинальным образом призвали своих болельщиков отказаться от приобретения контрафактной игровой экипировки. На матч 27-го тура чемпионата Португалии против «Аруки» (5:1) они вышли в футболках, на которых были исковерканные фамилии.

Так, например, Теофилио Гутьеррес (Teofilo Gutiеrrez) неожиданно стал Guterres, а Жоау Мариу (Joao Mario) «превратился» в J. Dario.

Таким образом футболисты «львов» хотели убедить поклонников команды использовать исключительно оригинальную продукцию.

На вторую половину матча зелено-белые вышли уже переодевшись в свою привычную форму.