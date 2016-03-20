Бурлак: «Пенальти не было. Смольников наткнулся на Надсона»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак после поражения самарской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) поделился мнением о данной встрече.

– Сегодня очередная безголевая игра у «Крыльев», при этом небезошибочно в обороне.

– Я бы не сказал, что небезошибочно в обороне. Пенальти и один гол пропустили, больше у «Зенита» моментов не было. У нас же были моменты, но, к сожалению, опять не реализовали. Я не знаю, что здесь добавить. Если не забиваешь, то трудно набирать очки.

– По пенальти у вас есть вопросы к судье или это был стопроцентный пенальти?

– Не знаю, нужно смотреть, но мне показалось, что пенальти не было. Смольников принимал мяч и наткнулся на Надсона, по-моему. Но если судья поставил, значит был.