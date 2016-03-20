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    Виллаш-Боаш: «Зенит» остается в чемпионской гонке»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился первыми впечатлениями от победы своей команды в выездном матче 21 тура российской Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

    «Мы показали очень хорошую и солидную игру. Мы очень уверенно действовали впереди, сумели создать много моментов, которые были доведены до ударов и голов. Нельзя не отметить игру в обороне, сыграли наконец-то на ноль, чего давно с нами не было.

    Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке. Надеюсь, игра следующего тура против ЦСКА также сложится для нас удачно. «Крылья Советов» – хорошо организованный коллектив, у них был шанс сократить отставание в счете, но кроме одного момента у наших ворот возможностей у соперника больше не было», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    20.03.2016 16:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 марта 2016, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОПЯТЬ БОАШ КУРИТЬ НАЧАЛ!))))

      -5
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 20 марта 2016, 22:25

      Да это свиням надо бухать начинать,4 года без медалей и обвиняя Федуна в этом.

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