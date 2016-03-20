«Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 20 миллионов, если не заключит с ним контракт весной

Известный специалист Жозе Моуринью все ближе к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент возглавляет Луи ван Гаал. Стало известно, что португальский специалист подписал предварительный контракт с манкунианцами.

По условиям соглашения Моуринью получит 6,5 миллионов евро, если контракт не будет заключен в апреле, а если соглашение не будет достигнуто и в мае, общая сумма выплат приблизится к 20 миллионам.

При этом если Моуринью сам откажется подписывать контракт, он в свою очередь должен будет выплатить определенную сумму в казну «красных дьяволов».