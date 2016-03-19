Кобелев: «Благодарен ребятам, которые выдержали»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу свои подопечных в гостевом поединке 21-го тура РФПЛ против «Уфы».

«Тяжелая победа. Благодарен ребятам, которые выдержали. Во втором тайме был такой порывистый ветер. Много борьбы – мало футбола. Сделали перестановки, когда «Уфа» нас прижала. Потом мяч стал держаться.

Погребняк и Бечирай? Они дополняют друг друга. Мы одним составом никак не можем сыграть. Хотелось бы стабильности. Но, хочется отметить, что у нас теперь обойма не 10-11 футболистов, а 14», – сказал Кобелев.