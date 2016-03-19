Хески: «Недавно я пожертвовал деньги «Лестеру»

Бывший игрок «Ливерпуля» Эмил Хески признался, что еще недавно он пожертвовал «Лестеру» 100 тысяч фунтов.

«Если бы не «Лестер», чего бы я достиг? Я пришел в этот клуб еще ребенком и многим ему обязан. Я просто почувствовал, что должен сделать это. Я перевел деньги абсолютно безвозмездно, потому что клуб находился в плачевном состоянии и испытывал проблемы с финансами. Было больно видеть мой первый клуб в таком состоянии», — сказал футболист.

Напомним, что Хески начинал карьеру в составе «лис», после чего перешел в «Ливерпуль».